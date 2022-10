Zur einfachen Zubereitung eines authentischen Thai Grünes Curry zu Hause verkauft die thailändische Firma Blue Spice Co. unter der Marke „Blue Elephant“ ein Kochset in einer standfähigen Kartonschachtel in Form eines Standbodenbeutels. Das eigentliche Produkt ist in einen unbedruckten Standbodenbeutel mit Aufreißkerbe abgefüllt. Dieser enthält 300 g vorgekochte Zutaten wie Kaffernlimettenblättern, Auberginen und Thai-Basilikum. Die Zubereitung ist einfach: Beutel aufreißen, Inhalt in Pfanne geben, erhitzen, eine Tasse Wasser und 200 g geschnittene Pouletbrust hinzugeben und nach fünf Minuten ist das Thaigericht fertig. Hergestellt wird das Produkt in Thailand. Der klappbare Boden der Schachtel ist über einen Klebesticker verschlossen.