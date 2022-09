„Weniger CO 2 , Müll und Gewicht“ – so bewirbt die Eckes-Granini Deutschland GmbH das Saftkonzentrat der Marke Hohes C. Aus den in eine Tetra Brik Aseptic abgefüllten 200 ml Konzentrat „Bio Essence“ für milden Mehrfruchtsaft mit Karotte oder milden naturtrüben Apfelsaft mit Acerola werden durch Zugabe von 800 ml Wasser ein Liter 100-%-Saft. Das vegane Konzentrat ist nachhaltiger als eine „normale“ Saftverpackung, da durch das „fehlende“ Wasser im Rahmen der Logistik Frachtraum gespart und weniger Verpackungsmaterial benötigt wird, was auch bei der Entsorgung ins Gewicht fällt. Der Getränkekarton ist an der Oberseite abgeschrägt und mit einem erstöffnungsgesicherten Schraubverschluss versehen.