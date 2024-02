Kohlenstoffarme Lösung

Wenn junge Bäume wachsen, nehmen sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf. Forstwirtschaftliche Produkte wie Papiersäcke speichern den Kohlenstoff während ihres gesamten Lebenszyklus. Würde neben den Emissionen auch der biogene Abbau aus der Produktionsphase "Cradle-to-Gate" in die Berechnung einbezogen, hätte die CO2-Bilanz sogar ein negatives Ergebnis. "Das beweist einmal mehr, dass Papiersäcke eine kohlenstoffarme Lösung mit möglicherweise sogar negativer Kohlenstoffbilanz darstellen", erklärt Catherine Plitzko-Kerninon, General Delegate bei Eurosac, der europäischen Hersteller-Vereinigung. Ein noch vollständigeres Bild des gesamten Lebenszyklus ergäbe sich, würde man die Systemgrenzen erweitern und das Lebensende der Papiersäcke in die Betrachtungen miteinbeziehen. Diese Methode sei allerdings wegen der fraglichen Genauigkeit der Daten nicht ganz unproblematisch. "In einer Kreislaufwirtschaft ist Recycling natürlich der beste Weg. Das Recyceln von Papier- und Kartonprodukten bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Es verzögert die Rückführung des gespeicherten CO2 in die Atmosphäre", so Plitzko-Kerninon. „Deshalb setzt sich unsere Branche dafür ein, das Recycling von Papiersäcken nach deren Gebrauch zu fördern und weiter voranzutreiben.“