Markt Neue FFI Blitzumfrage Kunden sollten Bedarfe an Faltschachteln zukünftig realistischer planen

In seiner neuen FFI Blitzumfrage gaben zwar knapp 90 % der teilnehmenden 40 Faltschachtelhersteller an, dass sich die Kommunikation in der Lieferkette gegenüber Vor-Corona-Zeiten deutlich verbessert hätte, allerdings trifft dies nicht auf alle Kunden zu. Einfach klicken.