Das Hot Topic Innovative Materials setzt den Fokus auf rund 1.000 Aussteller im Packmittelbereich. Hochentwickelte Kunststoffe, faserbasierte Materialien und intelligente Beschichtungen verbessern Produktschutz und Haltbarkeit. Monomaterialien, biobasierte Lösungen und Design for Recycling fördern die Kreislaufführung und reduzieren den Materialeinsatz.

Dies alles wird nur möglich durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Future Skills thematisiert den Wandel der Arbeitswelt in der Branche. Der Fokus liegt auf Qualifikation, Nachwuchsförderung, digitalem Know-how und den Fähigkeiten, die für zukunftsfähige Prozesse und Technologien benötigt werden.

Wie bedeutend diese Themen sind, unterstreicht Markus Rustler, Präsident & CEO bei Theegarten-Pactec und Präsident der interpack 2026: „Zwei zentrale Trends prägen die Branche: nachhaltige Verpackungslösungen wie zellulosebasierte oder Monomaterialien sowie die zunehmende Automatisierung, auch um die Abhängigkeit von Fachkräften in bestimmten Bereichen zu verringern. Gleichzeitig zeigt sich: Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben entscheidend. Unternehmen können sich vor allem dadurch abheben, dass sie ihren Mitarbeitenden sinnstiftende Aufgaben bieten, die ihnen einen echten Impact ermöglichen.“

Inhalte erleben, Impulse mitnehmen

Das Messegeschehen wird von zahlreichen Specials begleitet. Dazu gehört das Spotlight Forum, in dem Expertinnen und Experten aktuelle Trends der Branche diskutieren. Die Start-up Zone bringt frische Ideen und neue Perspektiven auf die Bühne. Mit Women in Packaging rückt die interpack weibliche Fachkräfte und ihre Rolle in der Branche in den Fokus. Und mit dem Interpack TV werden Highlights, Innovationen und Stimmen direkt vom Messegelände in die Welt getragen.