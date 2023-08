Mengniu hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 zu 100 % recyclingfähige Verpackungen herzustellen und strebt die Einführung von kohlenstoffarmen Verpackungen in allen Produktlinien an. Die umweltfreundliche Herstellung ist ein wichtiger Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie von Mengniu, und die Einführung nachhaltigerer Verpackungen ist eine wichtige Maßnahme zur Erfüllung dieser Verpflichtung.

Der Joghurt von Mengniu mit dieser vollständig aus PE gefertigten und recycelbaren Verpackung wird auf dem Internationalen Molkereiforum 2023 vom 4. bis 7. August in Hohhot, einer Großstadt in Nordchina, vorgestellt und ist ab dann in Supermärkten in der ganzen Stadt erhältlich.