Als promovierter Chemieingenieur bringt Dr. Klein umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Funktionen in global agierenden Unternehmen der Kunststoffindustrie mit. Er verfügt über jahrzehntelange Expertise in der Entwicklung und im Vertrieb von Chemieprodukten sowie im General Management, sowohl im Inland als auch international, heißt es in der Pressemitteilung.

Carboliq ist spezialisiert auf den Bau und Betrieb von Anlagen zur Verölung hochkalorischer Abfälle. Das angewandte Verfahren gilt als robust und kann auf gemischte sowie verschmutzte Kunststoffabfälle angewendet werden. Der Dauerbetrieb einer Pilotanlage am Standort des Entsorgungszentrums in Ennigerloh belegt den hohen technischen Reifegrad der Technologie (TRL8). Bisher thermisch verwertbare Abfälle werden im industriellen Maßstab verflüssigt, wobei das gewonnene Öl als „zirkuläre Ressource“ von der Petrochemie nachgefragt wird und als Rohstoff für die Herstellung hochwertiger Kunststoffe dient. Mit Unterstützung von Südpack wird derzeit die Anlagentechnik skaliert.

Die Südpack- Gruppe ist ein Hersteller von Hightech-Folien und Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie mit Hauptsitz in Ochsenhausen.

Recenso GmbH mit Sitz in Remscheid ist auf die Konzeption und Realisierung von Systemen zur Rohstoffrückgewinnung spezialisiert. Das Unternehmen bietet fortgeschrittene Recyclinglösungen an, die die Voraussetzungen für eine effiziente Kreislaufwirtschaft schaffen und die intelligente Nutzung von Sekundärrohstoffen ermöglichen. Das Portfolio umfasst Maschinen und Systeme sowohl für physikalisches (mechanisches) als auch für chemisches Recycling nach dem Carboliq-Verfahren.