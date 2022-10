"Wir kennen Dr. Tim Wolf bereits aus der engen Zusammenarbeit bei Entwicklung und Umsetzung der unternehmens- und markenübergreifenden Strategie der Uhlmann Group sowie insbesondere der unternehmensspezifischen Strategie von Koch und haben hier seine Expertise, internationale Erfahrung und Führungskompetenz schätzen gelernt. All das nun exklusiv für uns nutzen zu können, ist für die weitere Entwicklung von Koch ein Gewinn“, so Harald Jung, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO. Dr. Wolf freut sich sehr über das in ihn gesetzte Vertrauen und ganz besonders auf das gesamte Koch-Team und die spannenden Aufgaben. „Koch ist ein sehr erfolgreicher Player für kundenindividuelle Verpackungsmaschinen und es gilt, diese starke Position weiter auszubauen. Besonders der Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen liegt mir am Herzen“, so Dr. Wolf.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Top Management Consulting bringt Dr. Tim Wolf seine fundierte Erfahrung in der strategischen Weiterentwicklung und Transformation in das Unternehmen ein. „Genau das ist es, was Koch im internationalen Kontext als Sondermaschinenbauer für langfristiges und nachhaltiges Wachstum antreibt“, so die Sicht von Thomas Winkler (COO), der seit Juli u.a. die Unternehmensbereiche Materialwirtschaft, Produktion, Entwicklung, Automatisierung und Technologie verantwortet.

Gemeinsam verfolgen wir unsere Mission: Wir stärken den Produkterfolg durch ganzheitliche und maßgeschneiderte Lösungen bei höchster Prozesseffizienz. Und dies auf Basis unserer Koch-Werte: Als Team sind wir kompetent, innovativ und flexibel, handeln zielorientiert und verantwortungsbewusst.“, so Harald Jung.

Karl Kappler hat das Unternehmen zum 15. Oktober 2022 verlassen. „Auch im Namen der Mitarbeitenden bedanken wir uns bei Karl Kappler sehr für sein langjähriges erfolgreiches Wirken“, Harald Jung.