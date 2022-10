Platz 1: Indien

Mit einem prognostizierten jährlichen Mengenwachstum von 6,5 % steht Indien an der Spitze unseres Rankings. Für das Jahr 2025 wird ein Verpackungsbedarf von 470,3 Mrd. Einheiten erwartet. Beeindruckend sind nicht nur die hohen Wachstumsraten, sondern auch das absolute Mengenwachstum. Es liegt für den Zeitraum 2020 bis 2025 bei rund 127 Mrd. Verpackungen. Dieser Anstieg ist fast so groß wie das gesamte jährliche Gesamtvolumen an Verpackungen in Deutschland.

Die größten Wachstumsbranchen Indiens liegen derzeit bei Dog Care, Teigwaren und Nudeln, sowie Bier und Cidre. In all diesen Segmenten ist das jährliche Mengenwachstum an Verpackung zweistellig.

Mit Blick auf Materialien und Verpackungsarten führen starre Metallverpackungen das Wachstum mit rund 11 % jährlich an. Haupttreiber sind dabei metallische Getränkedosen mit rund 19 % jährlich.

Auch die weiteren Perspektiven sind für Verpackungen in Indien glänzend: Mit über 1,3 Mrd. Einwohnern, einem jährlichen Wirtschaftswachstum von rund 8,9 % und aktuell nur durchschnittlich 277 Verpackungen pro Kopf und Jahr gibt es in dem Land noch viel Luft für weiteres Mengenwachstum in den kommenden Jahren.