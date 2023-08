Social Media Feed Modernisierung von drei Werken DS Smith will 120 Mio Euro in die Standorte Nördlingen, Arenshausen und Arnstadt investieren

DS Smith, Anbieter nachhaltiger, faserbasierter Verpackungen, beschließt umfangreiche Investitionen in seine drei Standorte Nördlingen in Bayern sowie Arenshausen und Arnstadt in Thüringen. Insgesamt werden fast 120 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der drei Werke fließen.