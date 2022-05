Nach der Corona-bedingten Zwangspause nutzten die rund 85 Teilnehmer die Gelegenheit erstmals wieder zu einem persönlichen Austausch. Zudem gab es bei Elanders Print & Packaging einen Einblick in die Produktion. Dort konnten die Teilnehmer unter anderem die HP Indigo Digital Press 100K und die HP Pagewide T250 im Produktionsbetrieb erleben.

„Auch wenn wir virtuell in Kontakt geblieben sind – den persönlichen Austausch konnte dies in den letzten zwei Jahren nicht ersetzen. Umso wichtiger war es uns, das Netzwerk wieder in Person zusammenzubringen. Das Feedback zur Veranstaltung war durchgehend positiv: Alle Teilnehmer waren begeistert, sich endlich wieder persönlich zu den aktuellen Fachthemen in größerer Runde austauschen zu können“, erklärt Mark Malekpour, Regional Business Manager, Industrial Printing, HP Deutschland.

Wichtiger Punkt auf der Agenda: die aktuelle Markt- und Technologieentwicklungen. „Viele der Netzwerkpartner stehen vor der Herausforderung, ihre Produktivität erhöhen zu müssen und gleichzeitig neue Marktpotenziale zu erschließen“, so Malekpour. „Der große Vorteil der Dscoop-Veranstaltungen ist die Möglichkeit für den intensiven fachlichen und anwendungsorientierten Austausch der Teilnehmer untereinander. Insbesondere in den Bereichen Production Flow- und Business Flow-Automation konnten wir den Teilnehmern sehr konkrete Lösungen für ihre eigenen spezifischen Anforderungen an die Hand geben“.

Dscoop Spitze formiert sich neu

Neben dem fachlichen Austausch standen auch personelle Veränderungen im Mittelpunkt: Nach sechs Jahren an der Spitze des deutschen Dscooplocal Boards übergab Marcus Kalle, Geschäftsführer von Printec Solutions den Staffelstab an Ulrich Schätzl, Director Mass Customization von Elanders Print & Packaging. Darüber hinaus wurden mit Marcus Kalle von Printec Solutions, James Nilles von etikett.de, Philipp Friedmann von Ludofact und Manuel Stefan von Schätzl Druck weitere Vorstandsmitglieder eingeführt.