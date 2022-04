Epal Deutschland hat Anfang April 2022 500 Europaletten an Action Medeor geliefert. Diese sollen für Hilfstransporte in die Ukraine eingesetzt werden. Auf den Paletten kann das Hilfswerk dringend benötigte Hilfsmittel in die Krisengebiete senden und Menschen vor Ort unterstützen. Darüber hinaus hat Epal Deutschland 10.000 Euro gespendet, mit denen Hilfstransporte koordiniert, ukrainische Epal-Lizenznehmer unterstützt und Hilfsangebote für geflüchtete Menschen organisiert werden sollen. Gemeinsam mit dem polnischen Nationalkommitee der Epal werden seit Anfang März Hilfsmittel in das Krisengebiet transportiert und weitere Maßnahmen organisiert.

