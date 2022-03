Deutschland hat eine vor allem Export-getriebene Wirtschaft – und dabei war Russland bisher ein wichtiger (wenn auch nicht der wichtigste) Abnehmermarkt: Mit einem Anteil von 2,3 % am deutschen Außenhandel zählte Russland im Jahr 2021 zu den 15 wichtigsten Handelspartnern. Zur Einordnung: Spitzenreiter China hatte einen Anteil von 9,5 %, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 7,5 % .

Mit Blick auf Verpackungs-relevante Bereiche betrug der Gegenwert der von Deutschland nach Russland exportierten Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen in den ersten 11 Monaten von 2021 rund 296 Mio. Euro. Ein Wert, den die Branche bisher hoffen durfte künftig zu übertreffen, da Russland in Sachen verpackte Nahrungsmittel als Wachstumsmarkt gilt. So geht das Marktforschungsinstitut Euromonitor von einem Nachfragewachstum von insgesamt 5 % auf dann 31 Mio. t aus.

Nun also die Zäsur, die der VDMA wie folgt zusammenfasst: Das gesamte Russlandgeschäft kommt auf den Prüfstand.

Auswirkungen auf die Exporte im Maschinenbau

Wie hoch der wirtschaftliche Schaden am Ende sein wird, lässt sich natürlich nicht mit einer konkreten Zahl belegen, doch betreffen die aktuellen Lieferverbote laut Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer, bereits jetzt weite Teile des europäischen Maschinen- und Anlagenbaus und damit Exporte im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro. Nicht dabei berücksichtigt sind etwaige Gegensanktionen von russischer Seite, die wiederum Auswirkungen auf die dezentralisierte, global verteilte Wertschöpfungsketten vieler Unternehmen haben könnten und deren Produktion aufgrund von Teilemangel plötzlich stillstehen könnte.