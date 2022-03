Food Ausbau der Kapazitäten im schwedischen Hylte Stora Enso investiert in die Produktion von Formfasern

Stora Enso investiert 8 Mio. Euro in die Verdoppelung seiner Produktionskapazitäten für formgepresste Fasern in Europa. Mit den neuen Maschinen in Hylte, Schweden, wird Stora Enso die steigende Nachfrage nach geformten Fasern befriedigen.