Auf europäischer Ebene sind mengenmäßig Italien und Russland die größten Märkte, allerdings soll laut Prognosen Rumänien bis 2026 das größte jährliche Wachstum mit + 3,7 % verzeichnen, gefolgt von der Türkei (+ 3,6 %) und Spanien (+ 3,3 %). Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in Europa ist ebenfalls in Italien zu verzeichnen, wo mehr Nudelverpackungen verbraucht werden als in der Türkei, Frankreich, Schweden und Norwegen zusammen, und wo fast fünfmal so viele Nudelverpackungen pro Kopf verbraucht werden wie in den Niederlanden.

Europäischer Markt für Pasta & Noodles: Produktsplit und Relevanz (Bild: Global Data 2023)