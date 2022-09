Das Verpackungsmaterial Rigid Plastics teilt sich hauptsächlich in fünf verschiedene Packmittel auf: Flaschen, Wannen, Trays, Becher sowie Sonstige. Den größten Mengenanteil in Europa haben Flaschen mit 45 %. Das Packmittel mit dem größten Mengenwachstum ist allerdings der Becher, der in den kommenden Jahren um jährlich + 7,4 % wachsen soll. Food ist der dominierende Endverbrauchermarkt, in dem knapp 43 % der starren Kunststoffverpackungen eingesetzt werden. Hier wächst der Verbrauch mit jährlich + 2,6 %; gleichzeitig verzeichnet er das höchste Wachstum. Das zweitgrößte jährliche Wachstum verzeichnet der Endverbrauchermarkt Household Care mit + 2,4 %. Auf globaler Ebene ist mengenmäßig Asien der größte Markt und hat mit 4,2 % das größte Wachstum bis 2024. Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in Europa ist in Deutschland zu verzeichnen, gefolgt von Großbritannien.