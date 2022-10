Das Verpackungsmaterial Rigid Metal teilt sich hauptsächlich in vier verschiedene Packmittel auf: Dose, Tray, Aerosol sowie Sonstige. Den mit Abstand größten Mengenanteil in Europa hat die Dose mit 91 %, was gleichzeitig auch das Packmittel mit dem größten Mengenwachstum ist und in den kommenden Jahren um jährlich 2,9 % wachsen soll. Die größten drei Endverbrauchermärkte, in denen jeweils circa 30 % der starren Metallverpackungen eingesetzt werden, sind Softdrinks, Alcoholic Beverages und Food. Am schnellsten wächst der Verbrauch von starren Metallverpackungen mit jährlich + 4,7 % beim Endverbrauchermarkt Alcoholic Beverages. Das zweitgrößte jährliche Wachstum verzeichnet der Endverbrauchermarkt Softdrinks mit + 2,5 %. Auf globaler Ebene ist mengenmäßig Asien – knapp vor Nordamerika – der größte Markt und hat mit + 4,4 % das größte Wachstum bis 2024.



Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in Europa ist in Dänemark zu verzeichnen, gefolgt von Finnland. Es werden in Dänemark fast siebenmal so viele starre Metallverpackungen pro Kopf verbraucht wie in der Türkei. Der Markt für starre Metallverpackungen war in Europa in den letzten Jahren recht stabil und soll dieses Jahr um 2,6 % wachsen: Im Corona-Jahr 2020 gab es einen Wachstumsschub von + 5,7% nach Einheiten. Größter europäischer Wachstumsmarkt (2021-2024) nach Einheiten ist Bulgarien mit + 8,2 % Wachstum pro Jahr. Im Durchschnitt wächst der europäische Markt für starre Metallverpackungen bis 2024 jährlich um + 2,8 %.