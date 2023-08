NEUE Water wird aus einem von nur zwei artesischen Brunnen in Dänemark gewonnen, der für seinen weichen, runden Geschmack bekannt ist. Es wird nur wenige Meter von der Quelle entfernt abgefüllt, was eine umweltfreundliche Produktion ermöglicht. In den Monaten seit der Markteinführung war NEUE Water bereits in der ersten Woche bei Harrods ausverkauft und wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit Gold für das Design bei den jährlichen Taste and Design Awards der Fine Water Society und einem Good Brand Award des Sublime Magazine für die Förderung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit.