Besonderes Merkmal der Technologie sind stabile Gestelle mit großen Schutztüren, in welchen die Roboter über Kopf positioniert sind. Hierdurch konnten die Konstrukteure eine möglichst platzsparende Zuführung von Produkten und Packmaterialien erreichen und den Abtransport der Fertigpackungen von allen Seiten ermöglichen. Für das Bedienpersonal besteht optimale Einsicht in die Produktionsprozesse und Zugänglichkeit für Formatwechsel, Reinigung und Wartung. Über Jahrzehnte hat der in Crailsheim ansässige Hersteller von Verpackungs- und Automatisierungsanlagen die flexible Unirob-Technologie kontinuierlich weiterentwickelt und ständig an die Anforderungen der Betreiber angepasst.

Im Mai 2023 stellte R.Weiss nun die neuste Unirob-Generation vor. Bei dem modularen System handelt es sich um standardisierte Komponenten beziehungsweise Modulbausteine, die je nach Anforderungen individuell nach den Kundenwünschen zu einer ganzheitlichen Verpackungslösung konfiguriert werden. Für alle Verpackungsprozesse wie Schachtelzuschnitte aufrichten, Produkte untermischen, für das Gruppieren und Toploading der Produkte sowie für das Verschließen der Schachteln, das Kennzeichnen und Palettieren werden vielfach bewährte Standardmodule eingesetzt. Durch den Einsatz moderner Materialien und Fertigungsverfahren konnte das Gewicht der Zellen noch einmal reduziert werden, ohne dabei Abstriche bei der mechanischen Belastbarkeit einzugehen. Ebenso konnte die Zellenhöhe verringert werden.