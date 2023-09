Bereits 1968 legte Eckhard Bluhm den Grundstein für sein Unternehmen und erwarb die Vertriebsrechte für Deutschland von der US-Gesellschaft Weber Inc. Neben dem Schwerpunkt Direktbeschriftung von Industrieprodukten folgte auch der Ausbau der Etikettenproduktion.

Durch den Kauf der Firma Geset konnte die Kompetenz im Maschinenbau und der Etikettiertechnik erweitert werden; es folgte der Zukauf von Markoprint zur Jahrtausendwende. So konnte sich die Bluhm Systeme GmbH nach und nach zum Komplettanbieter entwickeln.

„In der Firmenzentrale in Rheinbreitbach gestalten wir nicht nur Lösungen für unsere Kunden, sondern auch ein positives Arbeitsumfeld gemeinsam mit über 600 Mitarbeitenden.“, erklärt Eckhard Bluhm. „Ich freue mich, dass mein Sohn Volker in meine Fußstapfen tritt und bin dankbar, dass mein Erbe nun tatsächlich von der Familie weitergeführt wird. Ich bin überzeugt, dass er mein Lebenswerk mit viel Herzblut aufrechterhalten und in die Zukunft führen wird. Mit der Übergabe zu meinen Lebzeiten sorgen wir für einen fließenden Übergang. Und ich werde als 2. Geschäftsführer weiterhin aktiv sein, so lange die Kräfte reichen!“.

„Ich habe in den vergangenen Jahren viele Fortschritte bei Bluhm begleitet. Wir verstehen uns als ein familiengeführtes und -orientiertes Unternehmen und haben alle Potentiale für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung“, kommentiert Volker Bluhm. Der neue Geschäftsführer betont: „Es ist der Verdienst meines Vaters und unserer Mitarbeitenden, dass Bluhm seit der Gründung kontinuierlich gewachsen ist und zu jeder Zeit erfolgreich war. Aktuell stehen wir erneut vor der Planung baulicher Maßnahmen, um unsere Produktion weiter zu vergrößern. Auch mit der Übergabe der Geschäftsführung geben wir das deutliche Signal: Unser Blick ist nach vorne gerichtet!“