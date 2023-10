Der neu erbaute Gebäudekomplex, bestehend aus Bürogebäude (im Vordergrund) und Montagehalle (Bild: Schubert)

Damit stehen für die Produktion der Verpackungsanlagen jetzt weitere 8 500 qm zur Verfügung. Mit der neuen Halle erweitert Schubert seine Endmontagefläche um 30 %. Gemeinsam mit dem noch in Bau befindlichen Bürotrakt ist der neue Gebäudekomplex mit einem Investitionsvolumen von ca. 45 Mio. Euro die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von Schubert. Die Montagehalle und das Verwaltungsgebäude bieten Platz für 300 Mitarbeiter.

Bislang findet die Endmontage der Verpackungsanlagen von Schubert in zwei Hallen auf dem Werksgelände statt. Eine davon wird in Zukunft für die Erweiterung der Vormontage genutzt. Mit der neuen Halle 3 wird die Endmontagefläche um 30 % erweitert. Durch die gute Auftragslage rechnet Schubert damit, dass die Fläche der neuen Halle bis Ende des laufenden Jahres schon bis zur Hälfte belegt sein wird. Der Neubau, der nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine luftig-moderne Bauweise mit sechs Meter hohen Glasfassaden an drei Gebäudeseiten begeistert, fügt sich nahtlos in den bestehenden Produktionskomplex ein. Denn von der Vormontage, die direkt an das Lager- und Logistikzentrum angeschlossen ist, sind es nur wenige Meter bis zur neuen Endmontage. So erklärt Ralf Schubert, geschäftsführender Gesellschafter bei der Gerhard Schubert GmbH: „Mit unseren innovativen Top-Loading (TLM)-Verpackungsmaschinen erwirtschaften wir momentan einen jährlichen Umsatz von ca. 300 Mio. Euro. Mit der Kapazitätserweiterung unserer Produktion könnten es bis zu 400 Mio. Euro werden.“