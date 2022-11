Preiserhöhungen bleiben ein dominantes Thema

Auch im Bereich Glasherstellung hat sich das Geschäftsklima merklich verschlechtert. Dafür waren vor allem deutlich pessimistischere Erwartungen verantwortlich. Die Geschäftslage wurde zwar etwas schlechter beurteilt, bleibt aber weiterhin auf einem sehr guten Niveau. Die Nachfragedynamik entwickelt gegenwärtig keinen großen Schwung. Der Auftragsbestand konnte leicht zulegen. Auch aus dem Ausland kommen neue Aufträge. Entsprechend soll die Produktion in den kommenden Monaten angehoben werden. Im Vormonat hielten viele Unternehmen die Produktionsleistung in etwa konstant. Die Lagerbestände stiegen auf den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr. Die Branche ist weiterhin kontinuierlich auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Jedes zweite Unternehmen hat zuletzt die Preise erhöht. Mehr als 70 % planen das auch in den nächsten drei Monaten.