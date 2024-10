Rückschlag beim Export

Im Kunststoffbereich ist der Geschäftsklimaindikator weiter zurückgegangen. Beide Teilkomponenten haben nachgegeben. Die Erwartungen sind weiterhin von Skepsis geprägt. Bei der Geschäftslage gleichen sich positive und negative Einschätzungen gegenwärtig aus. Die Nachfrage verläuft weiterhin schleppend, was sich in rückläufigen Auftragseingängen spiegelte. Einen merklichen Rückschlag gab es auch bei den Exporterwartungen. Die Firmen gehen von deutlichen Rückgängen beim Auslandsumsatz aus. Die Produktion ist in den letzten drei Monaten gesunken. Diese Entwicklung wird sich in der nahen Zukunft wohl weiter fortsetzen. Aufgrund der fehlenden Aufträge wird auch mit weniger Personal geplant. Die Verkaufspreise zeigten zuletzt eher nach unten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Senkungen weiter fortsetzen.