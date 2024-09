Preiserhöhungen geplant



Das Geschäftsklima im Bereich Papier und Kartonagen hat seinen Anstieg weiter fortgesetzt. Die Unternehmen waren etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch der Ausblick auf die kommenden Monate fiel besser aus. Etwas Skepsis bleibt aber. Nachdem es zuletzt beim Auftragsbestand einige Lichtblicke gab, war dieser jetzt wieder leicht rückläufig. Generell herrscht aber noch eine große Unzufriedenheit mit dem Niveau der Aufträge. Die Produktion blieb in etwa konstant. Gleichzeitig konnte die Kapazitätsauslastung um etwa einen Punkt auf 81,8 % gesteigert werden. Dies ist aber noch deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von 87 %. Die Produktionspläne sind leicht expansiv ausgerichtet. Mit Blick auf den Exportmarkt gab es zuletzt wenig Bewegung. Hier wird eher von einem konstanten Geschäft ausgegangen. Während in den letzten Monaten die Preise sich kaum änderten, kündigten deutlich mehr Unternehmen an, wieder an der Preisschraube drehen zu wollen.