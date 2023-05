Schwierige Nachfragesituation

Im Kunststoffbereich ist das Geschäftsklima nahezu unverändert geblieben. Auf der einen Seite waren die Unternehmen etwas weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Auf der anderen Seite nahm der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate weiter ab. Die Nachfrage erlebt einen deutlichen Rückschlag, was sich auch in einem rückläufigen Auftragsbestand spiegelte. Auch beim Export sind eher sinkende Erlöse zu erwarten. Die Unternehmen waren zuletzt im Mai 2022 so unzufrieden mit den Orderbüchern wie in diesem Monat. Die Produktion wurde verstärkt zurückgefahren. Dies zeigte sich aber nicht in den Lagerbeständen, welche zugelegt haben. Die Produktionspläne sind auf leichte Kürzungen ausgerichtet. Bei der Beschäftigung gibt es, wie bereits in den Monaten zuvor, wenig Bewegung. Es ist eher von einem konstanten Personalstamm auszugehen. Mit Blick auf die Preise gibt es im Moment wenig Bewegung. Es kommt vereinzelt sogar zu Preissenkungen.