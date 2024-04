Rückläufige Produktion

In der Verpackungsindustrie basierend auf Holz konnte der Anstieg des Geschäftsklimaindikators aus dem Vormonat bestätigt werden. Er liegt jedoch weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Der Anstieg ist auf etwas verbesserte Lageurteile zurückzuführen. Die Erwartungen blieben nahezu unverändert äußerst pessimistisch. Einer der Hauptgründe ist die weiterhin schwierige Auftragslage. Es fehlen Neuaufträge sowohl aus dem In- als auch dem Ausland. Dies zeigt sich auch in den erneut sehr hohen Lagerbeständen. Wie in den vergangenen Monaten war die Produktion rückläufig. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Der Arbeitsplatzabbau scheint aber vorerst gestoppt zu sein. Bei den Beschäftigungserwartungen gleichen sich positive und negative Entwicklungen gegenwärtig aus. Die Verkaufspreise blieben zuletzt konstant. Erste vorsichtige Preiserhöhungen sind von einigen Unternehmen ins Visier genommen worden.