Rückläufige Produktion

Im Bereich Papier und Kartonagen hat sich das Geschäftsklima minimal verbessert. Während die Unternehmen auf der einen Seite merklich weniger pessimistischer auf die kommenden Monate schauen, beurteilten sie ihre aktuelle Geschäftslage schlechter. Ein Grund dafür waren die rückläufige Nachfrage und der draus resultierende sinkende Auftragsbestand. Eine große Mehrheit der Unternehmen ist unzufrieden mit dem Niveau des Orderbuches. Einen Lichtblick gab es beim Auslandsgeschäft. Nach zuletzt eher rückläufigen Erwartungen gehen die Unternehmen davon aus, in den kommenden Monaten wieder mehr exportieren zu können. Die Produktion war vielerorts rückläufig. Die Produktionspläne dreh-ten aber wieder leicht in den positiven Bereich. Aufgrund der schwierigen Auftragslage ist gegenwärtig eher damit zu rechnen, dass der Personalbestand verkleinert werden soll. Nahezu alle Unternehmen berichteten von Preissenkungen im Vormonat. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Monaten auch weiter fortsetzen.