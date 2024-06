Die Hoffnungen, die in die Drupa 2024 gesetzt wurden, haben sich offenbar erfüllt. Heidelberger Druckmaschinen beendet noch im Juni dieses Jahres das Kurzarbeitsprogramm. Die vielen Bestellungen von der Messe hätten zu einer Erholung des Auftragseingangs zum Start des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 und damit zu einer besseren Auslastung der Produktionskapazitäten geführt, heißt es.

Anfang 2024 führte Heidelberger Druckmaschinen in Teilen der Produktion und an einigen Standorten Kurzarbeit ein. Grund war die schlechte Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Vor allem die fehlenden Aufträge bereiteten dem international tätigen Konzern große Sorgen, auch wenn sich die Geschäfte im Verpackungssektor besser als noch im Vorjahreszeitraum entwickelt hatten. Die Kurzarbeitsmaßnahmen wurden später bis auf Ende Juni verlängert.

„Wir haben als Team auf der Drupa unsere Kunden mit einem großartigen Auftritt und zukunftsfähigen Innovationen überzeugen können. Der Spirit bei Kunden und Mitarbei-tenden war einfach überwältigend“, sagt Dr. David Schmedding, Head of Sales and Marketing der Heidelberger Druckmaschinen AG und ab 1. Juli Vorstand Vertrieb und Service. „Die zahlreichen Aufträge über alle Technologien während der Messe unterstreichen das Vertrauen unserer Kunden in Heidelberg als führenden Systemanbieter.“

Mit der zur Messe verkündeten Kooperation mit Canon will das Unternehmen Wachstumspotenziale zudem im Inkjetdruck realisieren. Bestellungen im mittleren zweistelligen Bereich für das neue Inkjetsystem Jetfire 50 lägen bereits vor, heißt es. Mit dem neu vorgestellten Produktangebot will das Unternehmen vor allem die steigende Nachfrage im Akzidenzdruck nach industrieller Produktion auf Basis der Inkjet-Technologie adressieren.

Hier eine Auswahl internationale Verkaufsabschlüsse: