SIG Vita ist für Hochwald ein wichtiger Baustein im Produktkonzept und für den Markteintritt in das Segment der pflanzlichen Produkte. Unter der Marke „Bärenmarke“ werden künftig vier Getränke auf Haferbasis in SIG Vita 1.000 ml in den deutschen Handelsregalen zu finden sein.

Die Kartonpackung SIG Vita in der Familiengröße entstand auf Basis der Wünsche der Verbraucher nach Einfachheit und Komfort.

Einfach Handhabung und Tethered Cap

Die Nachfrage nach praktischen Produkten in Familienpackungen ist in der jüngeren Vergangenheit exponentiell angestiegen, was auf Faktoren wie das Arbeiten im Homeoffice und den Einkauf auf Vorrat zurückzuführen ist. SIG Vita ist in Volumengrößen von 500, 750 und 1.000 ml erhältlich und wurde auf Grundlage umfassender verbraucherzentrierter Studien entwickelt. Die organische Form auf der Rückseite der Packung macht sie für Verbraucher jeden Alters leicht handhabbar. Der fest mit der Packung verbundene („Tethered Cap“), leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verschluss SIG Trucap Linked ermöglicht ein reibungsloses und einfaches Ausgießen.