Nach der erfolgreichen semi-industriellen Validierung von zwei Prototypen von Erkennungs-Sortiereinheiten ist die Initiative HolyGrail 2.0 in die nächste Projektphase eingetreten, in der die HG2.0-Technologie unter anderem auf Erkennung, Ausschleusung und Reinheit auf industrieller Ebene in drei Testeinrichtungen in Frankreich und Deutschland (unter Verwendung verbesserter kommerzieller Proben aus diesen beiden Ländern und Dänemark) getestet werden soll.

In dieser nächsten Phase startet die HG2.0-Initiative einen Pilotmarkt, nämlich Frankreich. Der Ansatz besteht darin, in einem nationalen Markt in großem Maßstab zu testen, was allen Beteiligten reale Daten über das Wertschöpfungspotenzial digitaler Wasserzeichen für eine optimale Sortierung von Verpackungsabfällen liefern wird.

Frankreich wurde aus mehreren Gründen als Pilotmarkt ausgewählt, unter anderem wegen der Unterstützung durch eine der französischen Organisationen für Herstellerverantwortung (CITEO), ehrgeiziger gesetzlicher Recyclingziele und großer französischer Unternehmen, die seit Beginn des Projekts an HolyGrail 2.0 beteiligt sind.

Während Markeninhaber und Einzelhändler die Verantwortung für die Erfüllung der Recyclingziele tragen, müssen alle Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette der Abfallwirtschaft einbezogen werden.

Am 30. Januar findet ein HG2.0-Treffen am 30. Januar am Hauptsitz von Pellenc ST in Pertuis, Frankreich, statt, wo der Schwerpunkt der Diskussionen auf der Planung des Pilotmarktes Frankreich mit allen wichtigen Beteiligten liegen wird.