| von Peter Hammer Das schwäbische Familienunternehmen feiert Geburtstag

Hugo Beck: Open House zeigt Zukunft der Verpackung

Der renommierte Verpackungsmaschinenspezialist Hugo Beck feiert 2025 sein 70-jähriges Bestehen mit zwei Open House-Veranstaltungen am 7. und 8. Mai sowie am 14. und 15. Mai 2025 in Dettingen/Erms bei Stuttgart.