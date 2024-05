Eine Welt, in der Innovation auf Nachhaltigkeit trifft, und jeder Tag voller spannender Herausforderungen steckt – das ist die Verpackungsbranche für mich. Als Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung erlebe ich täglich die Dynamik der Verpackungsindustrie.

Mein Tag beginnt oft mit der Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen. Dabei ist es entscheidend, die Bedürfnisse der Kunden genau zu verstehen und sicherzustellen, dass maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die die Kundenanforderungen erfüllen. Durch den engen Austausch mit anderen Fachbereichen können wir innovative Ideen entwickeln und gleichzeitig sicherstellen, dass die Prozesse reibungslos ablaufen. Darüber hinaus kümmere ich mich um das Controlling und die Genehmigung von Projekten sowie Personalthemen.

Die Entwicklung neuer Verpackungslösungen ist ein faszinierender Prozess. Oft greifen wir zunächst auf Standardmodule zurück und passen diese individuell an die Bedürfnisse der Kunden an. Wenn ich am Ende sehe, wie die funktionierende Anlage den Kunden zufriedenstellt, bin auch ich glücklich: Denn eigene Ideen realisiert zu sehen, ist einfach toll.

Was mich an der Arbeit in der Verpackungsbranche besonders begeistert, ist die Möglichkeit einen Einfluss auf die Versorgung der Menschen mit Gütern des täglichen Grundbedarfs zu haben. Durch unsere Verpackungslösungen schützen wir nicht nur wertvolle Produkte und optimieren die Produktsicherheit, sondern tragen auch dazu bei, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern und den Hygieneanforderungen von Medizin- und Pharmaprodukten gerecht zu werden.

Die fortschreitende Automatisierung in der Verpackungsindustrie hat dabei mein besonderes Augenmerk. Sie ermöglicht nicht nur eine effizientere Produktion, sondern wirkt auch dem Arbeitskräftemangel entgegen und unterstützt unsere Kunden dabei, steigenden Hygienevorschriften gerecht zu werden. Dadurch leistet sie einen großen Beitrag zur Verbesserung der Produkt- und Arbeitssicherheit. Ich bin in meinem Berufsalltag maßgeblich an der Weiterentwicklung und Implementierung automatisierter Lösungen beteiligt, die nicht nur die Arbeitsabläufe optimieren, sondern auch die Qualität der Verpackungsergebnisse verbessern. Diese Kombination aus technischer Innovation und konkretem Nutzen für Kunden und Verbraucher macht die Automatisierung für mich zu einem interessanten und bedeutungsvollen Bereich innerhalb der Verpackungsbranche.