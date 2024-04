Verpackungen sind allgegenwärtig. Sie sind praktisch, passgenau und haben viele nützliche und notwendige Funktionen, um einen vorher definierten Zweck erfüllen zu können. In den vergangenen Jahren wurden Verpackungen hinsichtlich Funktionalität und Effizienz und mit Blick auf Materialien, Hilfsstoffen, Energie und Herstellungsverfahren optimiert. Wohl kaum eine Branche, die ähnlich stark gefordert wurde und die immer wieder mit Innovationen auf sich aufmerksam gemacht hat wie die Verpackungsindustrie. Und die weiter gefordert ist. Stichworte sind hier unter anderem Nachhaltigkeit, Recycling aber auch Food Waste.

Ein enorm breites Feld, in dem eben Verpackungsingenieure daran arbeiten, technische, logistische, ökonomische aber auch ökologische Voraussetzungen für moderne Verpackungssysteme zu schaffen. Trotz der großen Bandbreite an Aufgaben gibt es zu wenige junge Menschen, die sich für diese Branche interessieren und beispielsweise das Studium des Verpackungsingenieurs anpeilen. Obgleich Verpackungsingenieure eine gesuchte Berufsgruppe sind. Doch nicht nur diese: Die Verpackungsindustrie gilt allgemein als zukunftssicher. Auch, weil noch nie zuvor Verpackungen den Konsumenten so wichtig waren wie heute. Etwa 50 % der Befragten einer Studie gaben unlängst an, ihre präferierte Marke gewechselt zu haben – wegen der Verpackung.

Anstatt Vermutungen anzustellen, worin die Zurückhaltung von Absolventen liegen könnte, lassen wir diejenigen zu Wort kommen, die wissen, wovon sie reden. Denn wir wollen Mut und Lust machen auf eine vielleicht verkannte Branche. Es ist der Auftakt für eine Serie, in der Fachleute aus der Industrie erzählen, weshalb sie von ihrem Job fasziniert sind und ihn, wären sie erneut vor die Wahl gestellt, auch heute wieder ergreifen würden.