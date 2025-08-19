„Ich glaube an die Innovationskraft unserer Branche“

Wenn ich heute gefragt werde, warum ich gerne in der Verpackungsindustrie arbeite, dann antworte ich: „Weil ich hier meine Vision verwirklichen kann – Technologie im Einklang mit der Natur. Dieser Gedanke begleitet mich seit meiner Kindheit.“ Aufgewachsen in einem naturverbundenen Elternhaus, in dem beide Eltern als Ärzte stets lösungsorientiert und verantwortungsbewusst handelten, wurde mir früh vermittelt, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sein müssen.

Schon in der Schulzeit faszinierte mich die Verbindung von Naturwissenschaft und gesellschaftlicher Entwicklung. Chemie, Physik und Geschichte waren darum auch meine Lieblingsfächer – eine Mischung, die sich später auch in meinem Studium widerspiegelte. An der RWTH Aachen entschied ich mich für ein paralleles Studium des Maschinenbaus mit Schwerpunkt Bioverfahrenstechnik und der Betriebswirtschaftslehre. Denn für mich war immer klar: Wer wirklich nachhaltige Lösungen entwickeln will, muss sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Dimension verstehen. Diese Kombination hat mich geprägt – und sie passt perfekt zur Verpackungsindustrie.

Meine Diplomarbeit an der Brunel University in Großbritannien beschäftigte sich dann auch mit der „integrierten umweltgerechten Produkt- und Prozessentwicklung“. Ein Thema, das damals noch visionär war und heute aktueller denn je ist. Auch meine Promotion in Betriebswirtschaftslehre verfolgte einen ganzheitlichen Ansatz: Wie können industrielle Produkte nicht nur effizient, sondern auch ökologisch verantwortungsvoll entwickelt werden?