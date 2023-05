Ob Neuheiten, die auf der Messe Weltpremiere feiern, Interviews mit spannenden Köpfen der Branche oder Hintergrundberichte – das alles finden Sie in den interpack NEWS, die auch in diesem Jahr insgesamt dreimal über den Verlauf der Weltleitmesse der Verpackungsindustrie erscheint. Besucher erhalten diese kostenlos an den Eingängen. Alle anderen können sie als kostenloses E-Paper durchblättern: Hier geht es zu den Ausgaben.