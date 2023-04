neue verpackung: Hohe Energiepreise, Inflation etc. – die Kaufkraft in der Bevölkerung ist gesunken und wird sich wohl so schnell nicht erholen. Hat dies auch Auswirkungen auf das Verpackungsdesign, also fragen Ihre Kunden aktuell vermehrt nach kosteneffizienten Lösungen?

Klaus P. Hajok: Vereinzelt kommt es vor, dass wir angehalten sind, bereits bestehende Fotos oder Illustrationen erneut zu verwenden, oder dass Projekte auch erst mal auf Eis gelegt werden. In der Verpackungsindustrie wird schon aus Kostengründen seit Jahren an immer effektiveren Lösungen gearbeitet, weshalb es teilweise oft wenig Einsparpotenzial gibt. Auch wenn wir uns in einer gewissen Krisenpermanenz befinden, haben die Konsumenten Ansprüche an das Verpackungsdesign und Qualität.