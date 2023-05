Die Pressekonferenz wurde von Liliam Benzi, Verpackungsjournalistin aus Lateinamerika und Kommunikationsbeauftragte für die World Packaging Organisation, moderiert. (Bild: Ucima)

Technologische Innovation, das internationale Wettbewerbsszenario, eine starke Präsenz auf den wichtigsten globalen Märkten, Geschäftsmodelle, Nachhaltigkeit sowie eine innovative Messeformel und -organisation waren die Themen, die auf der von der Ipack-Ima Milano (vom 27. bis 30. Mai 2025) und der UCIMA (Verband der italienischen Verpackungsmaschinenhersteller) organisierten Pressekonferenz in Düsseldorf ausführlich erörtert wurden.

"Die heutige Veranstaltung bot einen umfassenden Überblick über den Stand der internationalen Verpackungsindustrie", sagte Riccardo Cavanna, Vorsitzender der UCIMA. "Wir wollten Themen aus allen Bereichen der Branche diskutieren, um den Unternehmen ein umfassendes Bild der Markttrends zu vermitteln. Darüber hinaus haben wir die Marke 'We Make Packaging' ins Leben gerufen, die alle von der Ucima durchgeführten Werbemaßnahmen für die italienische Verpackungsindustrie sowohl in Italien als auch im Ausland abdecken soll. Dies ist ein erster Schritt in unserer laufenden Werbestrategie für einen Sektor, der weltweit für italienische Spitzenleistungen steht".

Auf der Pressekonferenz wurde auch die Entwicklungsstrategie für die IPACK-IMA-Plattform erörtert, die als integrierte und synergetische Ausstellung der innovativsten und wichtigsten Angebote im Bereich der Technologien und Materialien konzipiert ist und in vier große Spezialbereiche unterteilt ist: Lebensmittel auf Getreidebasis, flüssige Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Chemikalien. Darüber hinaus wird einer der Höhepunkte der Messe der Bereich der Technologien und Lösungen für die Sekundär- und Tertiärverpackung sein, einschließlich der Endstufe, der Automatisierung und Robotik, der Codierungs- und Rückverfolgbarkeitssysteme.