Markus Rustler, Geschäftsführender Gesellschafter Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG: „Die Stimmung auf der Interpack 2023 war hervorragend und wir freuen uns, erneut Teil dieser Veranstaltung zu sein. Es hat sich wieder wie in den Jahren zuvor angefühlt und wir sind mit der Qualität der Besucher sehr zufrieden. Wir konnten zahlreiche internationale Delegationen sowie alle wichtigen Geschäftspartner auf unserem Stand begrüßen und neue potenzielle Kunden begeistern.“

Richard Clemens, Geschäftsführer VDMA Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen: "Tolle Stimmung, volle Stände, gute und viele Geschäfte – so lässt sich die Interpack 2023 zusammenfassen. Unsere Mitgliedsunternehmen sind sehr zufrieden. Am Wochenende kamen – wie erwartet – sehr viele Kunden aus Übersee. Die Qualität der Besucher war sehr hoch – teilweise wurden die Maschinen vom Stand weg gekauft. Nach sechs Jahren Pause, war die Freude umso größer, dass die Interpack-Family in Düsseldorf endlich wieder zusammenkommt. Für uns ist und bleibt die Interpack die Leitmesse der Branche.“

Monica Cervellati, Corporate Communication and Exhibitions Director IMA: „Die Interpack ist für IMA ein historischer Meilenstein im Messekalender. Bei der Ausgabe 2023 waren wir mit einem fast 5.000 m² großen Stand vertreten, dem größten, den wir je hatten. 46 Maschinen, 12 neue Modelle und 22 Maschinen, die mit IiOT intelligent vernetzt sind, unterstreichen das Engagement von IMA für Innovation und Digitalisierung. Die Nachhaltigkeit ist einer der Hauptpfeiler des IMA-Systems – die Präsentation von Lösungen für die Verarbeitung neuer umweltfreundlicher Materialien auf unseren Maschinen. Wir hatten eine ausgezeichnete Besucherzahl und unsere Kunden waren von unserem polyedrischen und innovativen Portfolio sehr angetan.“

Marjo Halonen, VP Communications Metsä Board: „Die Interpack 2023 war ein Erfolg für Metsä Board. In unserer Innovation Lab Area haben wir die Besucher zum Thema zirkuläre Verpackungslösungen aus erneuerbaren und leicht recycelbaren Materialien inspiriert, die dazu beitragen, den Einsatz von Kunststoff zu reduzieren. Die Gespräche in diesem Jahr haben unsere Erwartungen übertroffen. Die Qualität der Besucher, die aus der ganzen Welt kamen, war überraschend hoch und erfüllte voll und ganz unsere Erwartungen, die wir mit der Teilnahme an dieser internationalen Messe verbunden hatten."

Andreas Grabotin, Zone Director DACH Markem-Imaje: „Die Interpack ist eine wichtige Messe für uns. 2017 waren wir noch mit einem kleineren Stand vertreten, für 2023 haben wir uns für eine Vergrößerung entschieden. Besonders gefallen hat uns die hohe Internationalität der Messe und das neue Hallenkonzept. Wir werden 2026 wieder dabei sein.“

Valentina Marchesini, Director of Human Resources and Head of Marketing & Communications at Marchesini Group S.p.A.: "Die Interpack 2023 war eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen für unsere Branche. Es war eine großartige Gelegenheit, unsere Kunden und Partner wieder zu treffen und neue Projekte und Kooperationen zu starten. Wir haben mehr als 50 Maschinen mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, digitale Innovation, Laborlösungen, sterile Verpackung, Inspektion und Rückverfolgbarkeit vorgestellt. Unsere Besucher zeigten besonderes Interesse an umweltfreundlichen Lösungen, unserem innovativen Roboter mit paralleler Architektur und KI-Anwendungen. Ich war beeindruckt von der Entschlossenheit der Besucher, die mit konkreten Fragen zu uns kamen. Gleichzeitig bedauern wir, dass wir Kunden aus bestimmten geografischen Regionen aufgrund der derzeitigen Schwierigkeiten in der Welt nicht treffen konnten.“

Gabi Bauer, Head of Marketing & Communication Uhlmann Pac-Systeme: „Für Uhlmann Pac-Systeme war die Interpack ein toller Erfolg. Unser Standkonzept mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit ist bei den Besucher:innen sehr gut angekommen. Wir haben damit auch das Interesse von Messe-Besucher:innen angeregt, die uns eigentlich nicht auf ihrem Programm hatten. Nachhaltigkeit als Innovationstreiber bei Produkten und Services, sowohl bei Parenteralia als bei Oral Solid Dose, – danach suchen unsere Kunden und damit haben wir uns auch neue Kontakte erschließen können. Die Live-Experience und die Möglichkeit, einfach mal in Kontakt zu kommen, das ist wirklich ein Markenzeichen der Interpack, und wir sind sehr froh, dass die Messe wieder stattfinden konnte.“

Dr. Michael Grosse, Vorsitzender der Geschäftsführung Syntegon: "Prozess- und Verpackungstechnik für ein besseres Leben – das haben die Besucher auf dem Stand von Syntegon erlebt. Dazu gehörten zahlreiche Lösungen mit Antworten auf Markttrends wie Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und die Rückmeldungen unserer Kunden haben gezeigt, dass wir damit ihre Anforderungen getroffen haben. Ob Neumaschinen, ganze Linien oder Services, das Interesse war groß. Die erste Interpack mit unserer Marke Syntegon war für uns ein voller Erfolg.“

Jessica Runkel, Geschäftsführerin Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen: „Die persönlichen Gespräche waren ein sehr großer Mehrwert für uns. An sämtlichen Tagen verzeichneten wir eine große Anzahl an Besuchen von Kunden und Interessierten. Bereits während der Messetage konnten konkrete Geschäfte getätigt werden und eine Vielzahl haben sich angebahnt. Auf der Interpack haben wir einen großen Fokus auf flexible Lösungen für unterschiedlichste Süßwarenmaschinen im Bereich von Schokolade, Gummi und Gelee sowie auf Service und Digitalisierung gelegt, um Kunden auch über den reinen Anlagenkauf stets zur Seite zu stehen.“

Tobias Weber, CEO Weber Maschinenbau GmbH: „Wir freuen uns, dass wir nach sechs Jahren endlich wieder auf der Interpack ausstellen können und nach der langen Pandemiezeit wieder auf so viele internationale Kunden treffen. Unser Hauptthema auf der Interpack ist die ganzheitliche Linienintegration. Als Gesamtlösungsanbieter haben wir für unsere Kunden unser Portfolio in verschiedenen Bereichen erweitert und freuen uns, dass das auf so großes Interesse bei unseren zahlreichen Besuchern stößt.“

Angelika Huemer, Geschäftsführende Gesellschafterin, Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H.: „Wiederverwertbarkeit ist zu einem wichtigen Kriterium für Verpackungen geworden – seien sie aus Glas, Papier oder Kunststoff. Die Kreislauflösungen von Starlinger für Big Bags aus rPET und rPP sind bei unseren Besuchern auf der Interpack besonders gut angekommen. Unser Kunde Packem aus Brasilien, ein Vorreiter im Bereich Big Bags aus recyceltem PET, wurde für sein Bag-to-Bag-Projekt mit dem WorldStar Packaging Award ausgezeichnet. Das war für uns ein ganz besonderes Messehighlight!“

Axel Schäfer, Head of Commercial Product Management & Marketing, Schütz GmbH & Co. KGaA.: „Wir haben uns sehr gefreut, nach sechs Jahren endlich wieder auf der Interpack zu sein! Nichts ersetzt aus unserer Sicht den direkten Kundenkontakt. Wir haben sehr viele neue Produkte mit auf die Messe gebracht, darunter unterschiedliche Innovationen mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Prozesssicherheit und Handling. Unser Stand auf der Interpack war eine perfekte Kommunikationsplattform, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen und ein direktes Feedback zu unseren neuen Produkten zu erhalten. Insgesamt war die Qualität der Besucher und auch die Anzahl sehr gut. Wir planen in drei Jahren wieder dabei zu sein!“

Dr. Johannes T. Grobe, Geschäftsführer Sales und Service der KHS Gruppe: „Die Interpack ist ein bedeutender Impulsgeber für die Transformation zu mehr Umweltschutz und effizienten Produktionsprozessen in der Verpackungsindustrie. An genau diesen Punkten setzen wir mit unseren ganzheitlichen Lösungen gezielt an – ob mit ressourcenschonenden Verpackungssystemen, umfassenden Serviceangeboten oder zukunftsweisenden Maschinentechnologien. Das starke Interesse, das unseren Lösungen auf der Interpack zuteilwurde, beweist uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Adrian Ritzhaupt, Group Director Commercial & Service, Mosca GmbH „Die Interpack 2023 war für uns sehr erfolgreich – auch im direkten Vergleich zur letzten Interpack konnten wir mehr Besucher auf unserem Messestand verzeichnen. Die Qualität der Leads, die wir erfasst haben, schätzen wir ebenfalls als sehr positiv ein.“