Der Aufhänger des vorgenannten Artikels ist, dass in Deutschland rund 40 – 50 % der Unternehmensneugründungen binnen der ersten fünf Jahre scheitern. Letztlich keine neue Erkenntnis, denn schon eine Berliner Studie aus den 1990er Jahren kommt zum gleichen Ergebnis: Basierend auf Datenerhebungen zwischen 1985 und 1994 scheiterten auch schon damals im verarbeitenden Gewerbe rund 40 % der Unternehmensgründungen – in anderen Branchen teils deutlich mehr. Bitter daraus vielleicht lediglich die Erkenntnis, dass sich im Gründungsumfeld in Deutschland offensichtlich in den letzten 40 Jahren wenig verbessert hat. Kein Zweifel, dass wir trotz vielfältiger Ansätze immer noch Lichtjahre entfernt sind von den Rahmenbedingungen eines Silicon Valley.



Hinzu kommt, dass die Erfolgsgeschichten des Silicon Valley dazu beigetragen haben, dass die Erwartungshaltung an Gründer heute eine andere ist. Viele heute führende Industrieunternehmen sind aus den Ideen und Ambitionen junger Ingenieure und Entrepreneure hervorgegangen. Werner von Siemens war 31 Jahre alt, als er Siemens gründete, rund 100 Jahre später knackte das Unternehmen die Marke von (umgerechnet) 1 Mrd. Euro Umsatz. Wofür Siemens ein Jahrhundert brauchte, reichten dem Hamburger Online-Fashion-Anbieter About You sechs Jahre – schon zwei Jahre früher, vier Jahre nach Gründung, erzielte About You die Unicorn-Unternehmensbewertung von 1 Mrd. Euro. Nicht selten prägt dies die Erwartungshaltung an heutige Start-ups. Während About You eine Erfolgsgeschichte ist, gilt für viele andere Gründer der Slogan „Grow fast or fail fast“ – im Zweifel lieber schnell zu scheitern, um es mit einer anderen Geschäftsidee nochmal von vorne versuchen zu können.