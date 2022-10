Die Lebensmittelindustrie hat oft einen großen und schwankenden Bedarf an Produkten oder bestimmten Artikeln, oft abhängig von der Saisonalität. Um Großaufträge zu erfüllen, benötigen Lebensmittelunternehmen ein hohes Maß an Flexibilität und Liefergeschwindigkeit, einschließlich Lebensmittelverpackungsaufgaben. Um diese Herausforderung anzugehen, bieten Start-ups Verpackungslinien an, die den Prozess automatisieren, wodurch die Betriebsgeschwindigkeit erhöht wird und es Unternehmen ermöglicht wird, mehr Bestellungen anzunehmen, was wiederum zu mehr Gewinn führt.

Das australische Start-up Top Pac automatisiert die Lebensmittelverpackung mit seinen kompletten automatischen Linien, zu denen Thermoformer und Traysealer gehören. Es verpackt Mariniertes, Käseblöcke, frische Nudeln, Würstchen und mehr. Die automatische Linie zum Abfüllen und Verpacken von mariniertem Fleisch umfasst beispielsweise den Thermoformer Thera, den Thermotransferdrucker, die automatische Soßenabfüllung, die vertikale Form-fill-seal-Einheit (VFFS) für Soßenbeutel sowie Pick & Place für Soßenbeutel. Schließlich führt ein spezielles Ausrichtsystem die kompletten Packungen direkt der Kartoniereinheit zu.