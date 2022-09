Eine Schlüsselrolle von Cobots in der Lieferkette besteht darin, das wiederholte schwere Heben und die körperliche Belastung der Mitarbeiter deutlich zu reduzieren. Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und die Produktivität zu steigern, werden Cobots für die Materialhandhabung eingesetzt. Oft erfordern die Aufgaben Kommissionier- und Platzierfunktionen. Kollaborative Roboter unterstützen Arbeiter beim Transferieren, Sortieren von Artikeln, Palettieren und Verpacken von Produkten. Diese Aufgaben erfordern eine höhere Sensibilität, Flexibilität und Präzision in der Handhabung. Start-ups entwickeln dafür End-of-Arm-Tooling (EOAT) für Roboterarme mit einzigartigen Greiftechnologien, um den Verpackungsprozess in einer Lieferkette zu unterstützen.

Das in den USA ansässige Start-up On Robot entwirft Cobots für Funktionen wie Transferieren, Verpacken, Sortieren und Palettieren. Die RG6-Greifer von On Robot sind hochflexibel für den Einsatz in der Verpackungsindustrie, insbesondere für schwere und monotone Aufgaben. Die EOAT-Lösungen von On Robot sind einfach zu implementieren und funktionieren innerhalb einer Arbeitsstation einer Verpackungslinie. Das Start-up bietet verschiedene Arten von EOATs und Robotergreifern an, darunter Vakuum- und Fingergreifer sowie weiche und magnetische Greifer für Pick-and-place-Anwendungen.