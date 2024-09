Jägermeister hat in Zusammenarbeit mit Pantone seine Markenfarben neu definiert und geschützt. Die Farben "Herbal Green" und "Culture Orange" bilden nun das Fundament der visuellen Markenidentität. Diese Partnerschaft wird mit einer globalen Kampagne gefeiert, die am 3. September 2024 startete und bis in den Oktober läuft.

Zur Feier der neuen Markenfarben bringt Jägermeister in Kooperation mit Pantone limitierte, monochrome Design-Packs auf den Markt. Diese enthalten Flaschen in den Farben Herbal Green und Culture Orange, die erstmals in einem minimalistischen Design ohne Etiketten erscheinen. Die Packs enthalten zudem unifarbene Shotgläser und ein Collectors-Item, wie einen Porsche 911 Carrera RSR im Maßstab 1:43 oder einen Hirschkopf-Flaschen-Ausgießer.

Die Design-Packs sind in Deutschland auf 100 Stück pro Farbe limitiert und ab dem 9. September exklusiv im Jägermeister Online-Shop für Club-Mitglieder erhältlich. Der Preis liegt bei 199,oo Euro. Ab Oktober werden zudem limitierte Design Editionen im regulären Handel verfügbar sein, die zum normalen Jägermeister-Regalpreis angeboten werden.

Die Markteinführung wird von einer umfassenden 360-Grad-Kommunikationskampagne begleitet, die über 150 Mio. Werbekontakte umfasst. Diese beinhaltet Out-of-Home-Plakatierungen, aufmerksamkeitsstarke Platzierungen im Einzelhandel sowie eine intensive Social-Media-Kampagne, die die Dualität der Marke Jägermeister in den Vordergrund stellt