Gewicht und Sicherheit

Bei der Auswahl der Nassklebestreifen im Rahmen von Projekten der Lieferketten-Optimierung stehen meist zwei Faktoren ganz oben auf der Agenda der Logistiker: Das Paketgewicht und der Grad der gewünschten Verschluss- und Manipulationssicherheit. In Transportprozessen und Lieferketten, in denen in erster Linie leichte Pakete mit robusten Inhalten den Ton angeben, erweisen sich die unverstärkten Tapes von Schümann in der Regel als kostengünstige und ausreichende Verschlusslösung. Bestimmen hingegen schwere oder sehr schwere Kartonagen – eventuell sogar mit zerbrechlichen und wertvollen Inhalten – das Geschehen, greifen Verpacker und Transporteure meist zu den faden- oder faserverstärkten Nassklebestreifen des Unternehmens. Spitzenprodukte sind an dieser Stelle das Unikraft- und das Max-7-Tape von Schümann. Aufgrund ihrer reißfesten Polymerfaden- oder Glasfasergewebe verleihen sie den Paketen einen maximalen Schutz vor Manipulation und Diebstahl. Denn diese Nassklebebänder können nur zerstörerisch und daher für jedermann sofort sichtbar aufgebrochen werden. Daher eignen sie sich beispielsweise sehr gut für internationale Lieferwege mit sensiblen Gütern.