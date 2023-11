Das Forschungsprojekt OMNI wird gemeinsam von Recycleye, Valorplast und Total-Energies umgesetzt. Es nutzt KI und maschinellem Lernen für die Identifizierung und Trennung von lebensmittelgeeignetem PP aus Haushaltsabfällen. Es ist eines der 7 Projekte, die im Oktober 2020 von Citeo, einem Unternehmen, das die Umweltauswirkungen von Haushaltsverpackungen und Papier reduziert, im Rahmen einer Projektausschreibung ausgewählt wurden.

In einer Demonstrationsanlage entwickelte und trainierte Recycleye ein KI-Modell auf der Grundlage von Abfällen, die an fünf Standorten in ganz Frankreich gesammelt und von Valorplast geliefert und charakterisiert wurden.

Die künstliche Intelligenz und die Robotersortierung erzielten eine Erfolgsquote von 50 % des lebensmitteltauglichen Materials mit einem Reinheitsgrad von über 95 %. Aus dieser Sortierung wurde Material gewonnen, das zur weiteren Dekontaminierung in einem halbindustriellen Pilotprojekt auf der Grundlage handelsüblicher mechanischer Recyclingtechnologien verwendet wurde. Total-Energies nutzte dann sein Fachwissen über Polymere, um geruchloses, sauberes rPP herzustellen, das für hochwertige Verpackungsanwendungen geeignet ist.