Der Preis würdigt im deutschsprachigen Raum exzellente Leistungen in den Bereichen kreativer Kommunikation – von Webdesign bis Illustration, von Inszenierung bis Verpackung, von Werbung bis Fotografie.

„Um den Transport von Waren ergonomischer, nachhaltiger und effizienter zu machen, haben wir eine neue Palette entwickelt, die vieles besser und alles richtig macht – für Mensch und Umwelt. Nun wurde obendrein unser Design gewürdigt – für uns das Tüpfelchen auf dem I“, erklärt Matthias Kuhring, Bereichsleiter Supply Chain Management und Projektleiter Kaufland Klapp-Palette.

Im vergangenen Jahr erhielt die Klapp-Palette bereits die „Goldene Hand“. Der Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) zeichnet Unternehmen aus, die sich mit kreativen Ideen im besonderen Maße für sichere und gesunde Arbeitsplätze einsetzen.

Palette ermöglicht mehr Ergonomie und Nachhaltigkeit