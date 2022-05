Gerade Unternehmen, die nach Stellschrauben suchen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren oder andere vorgeschriebene Klimaziele zu erfüllen, beschäftigen sich mit nachhaltigen Industrieverpackungen. Denn Güter müssen für die Intralogistik oder den globalen Transport gut verpackt sein, damit sie in ihrem ursprünglichen Zustand ihren Käufer oder Anwender erreichen. Da hier große Mengen an Packmitteln anfallen, lohnt es sich also für Unternehmen, diesen Bereich zu betrachten, wenn sie ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen.

Folien als Stellschraube um Ressourcen einzusparen

Je nachdem, aus welchem Material verpackte Bauteile bestehen, muss nicht nur darauf geachtet werden, dass sie nicht zu Bruch gehen, sondern sie müssen auch gegen Korrosion geschützt werden. Hierfür werden Folien verwendet, die korrosionshemmende Stoffe enthalten. Wird beispielsweise ein Bauteil aus Metall in eine solche Folie eingewickelt, bilden die Stoffe eine Schutzschicht, die sich auch in Öffnungen legt und die elektrochemischen Prozesse hemmt, die zur Korrosion führen. Abhängig von der Folie handelt es sich um einen schwer zu recycelnden Materialmix; außerdem muss – abhängig von der Lagerzeit beziehungsweise Transportdauer – eine große Menge der korrosionshemmenden Stoffe zugegeben werden.

Nachhaltiger ist dagegen ein intelligenter Korrosionsschutz (ICB), der erst freigegeben wird, wenn er gebraucht wird; also, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet. Und bei dem die Freigabe des Schutzes nachlässt, sobald die Luftfeuchtigkeit wieder sinkt. Dadurch hält dieselbe Stoffmenge länger, weil sie bedarfsgerecht abgegeben wird – und das spart Ressourcen.

Für Güter im explosionsgefährdeten Bereich (kurz: Ex-Bereich) fallen meist große Mengen an Verpackungen an, da vor allem Kunststoffverpackungen durch statische Aufladung ein Sicherheitsrisiko darstellen und deshalb vor dem Transport in den Ex-Bereich die Verpackung gewechselt werden muss. Ein und dasselbe Produkt erzeugt dadurch doppelt so viel Verpackungsaufwand. Einfacher und mit weniger Materialaufwand können Güter in den Ex-Bereich geliefert werden, wenn sie bereits für diesen besonderen Bereich passend verpackt sind. Das geht beispielsweise mit einer PE-Blasfolie, die durch ein statisch ableitfähiges Polymer für den explosionsgefährdeten Bereich geeignet ist.

Es gibt auch elektrisch leitfähige Primärverpackungen, die aufgrund dieser Eigenschaft bei Abfüllprozessen von Pulvern eingesetzt werden können, bei denen durch eine geringe Luftfeuchtigkeit Explosionsgefahr besteht. Der Nachhaltigkeitsaspekt dieser Folien liegt in ihrem Material, es handelt sich um Monomaterial, welches einfach zu recyceln ist (Rhein-Plast).