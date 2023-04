Die USA sind weiterhin wichtigster Abnehmermarkt deutscher Verpackungsmaschinen. (Bild: VDMA)

Neben den Verzögerungen durch Lieferengpässe hinterlässt der russische Angriffskrieg in der Ukraine deutliche Spuren im Außenhandel 2022. Nicht nur der Liefereinbruch nach Russland und in die Ukraine, die zusammen einen Anteil von etwa 4 % an den deutschen Exporten hatten, schlagen sich im Rückgang der Gesamtexporte nieder.

2022 zeigte sich in Folge des Krieges eine starke Verunsicherung, vor allem im europäischen Markt. Unsicherheiten über die Dauer des Krieges, über die Entwicklung der Energieversorgung und Energiepreise führten zu einer deutlichen Investitionszurückhaltung.



Die Lieferungen in die Region EU-27 sanken daher im Jahr 2022 insgesamt um 5 %. Zweistellige Rückgänge der Exporte nach Polen, in die baltischen Staaten, nach Italien, in die Niederlande und in viele Länder Südeuropas konnten nicht durch die Zuwächse in einzelne bedeutende Märkte wie Frankreich oder Österreich kompensiert werden.

Die Exporte in die Länder der Region Sonstiges Europa fielen um 13 %. So brachen die Lieferungen nach Russland um 45 %, in die Ukraine um 68 % ein. Auch die Exporte in die Türkei fielen bedingt durch die schwache türkische Lira 30 % unter den Vorjahreswert.



Die positiven Entwicklungen der Nachfrage aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz konnten die Minusrate bei den Lieferungen in die Region abmildern, aber nicht ausgleichen. Insgesamt entfielen auf die europäischen Länder 47 % der deutschen Verpackungsmaschinenexporte, davon gingen 33 % in die EU-Länder.