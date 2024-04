Seit der Gründung im Jahr 1981 ist Weber Food Technology in Familienbesitz und wird in zweiter Generation von Tobias Weber, dem ältesten Sohn des Firmengründers Günther Weber, als CEO geleitet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Breidenbach/Hessen rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten in 21 Ländern. Kernkompetenz des Unternehmens sind komplette Schneide- und Verpackungslinien für die Verarbeitung von Lebensmitteln. Die Verarbeitungsschritte reichen vom gewichtsgenauen Schneiden bis zum präzisen Einlegen und Verpacken von Wurst, Fleisch, Käse und veganen Ersatzprodukten bis hin zu komplexen Automatisierungslösungen für Ready-Meals, Pizzen, Sandwiches und weitere Convenience-Produkte. Hergestellt werden die Schneide- und Verpackungslinien an sechs deutschen Produktionsstandorten mit einer Eigenfertigungsquote von 80 %.