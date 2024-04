„In den letzten Jahren war für uns wie für die gesamte Branche alles dabei“, resümiert Sascha Möller, Head of Customer Success bei Paxly. Corona, Versorgungsengpässe, verlängerte Lieferzeiten und jetzt plötzlich eine Phase zurückhaltender Nachfrage und entsprechender Überkapazitäten bei Verpackungsherstellern. „Während wir in der Beschaffungskrise vielen Kunden über unsere Plattform helfen konnten, noch ausreichende Mengen zu bekommen, haben wir mittlerweile eine Zeit erreicht, in der die Hersteller mehr und mehr realisieren, dass wir einen bedeutenden Kundenzugang für sie bieten können“, ergänzt Beyenbach.



So hat Paxly inzwischen in puncto Wellpappe nahezu alle Hersteller in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Lieferanten gelistet, kennt deren Leistungsspektrum, Maschinen-Set-up und Kapazitäten. Auf dieser Basis bietet das 11-köpfige Team aus Halle an der Saale seinen Kunden – Lebensmittelherstellern, Logistikunternehmen, Markenartiklern, Onlinehändlern etc. – in wenigen Minuten einen Zugriff auf den gesamten Wellpappmarkt – ohne dass Mengen, Preise und Lieferzeiten telefonisch oder per Mail angefragt werden oder gar Bestellungen gefaxt werden müssen.



Auf der Kundenseite hat Paxly im riesigen und sehr preisdynamischen Verpackungsmarkt dagegen noch viel Raum für Wachstum, auch wenn man mit dem mittlerweile erreichten Volumen von zuletzt 120.000.000 m2 Wellpappe pro Jahr ohne Weiteres ein ganzes Wellpappwerk auslasten könnte. Eine beachtliche Menge, die Verpackungskunden über die Lösung von Paxly abwickeln und für das junge Unternehmen ein Volumenzuwachs von 85 % gegenüber Vorjahr – und das in einem aktuell nicht einfachen Marktumfeld. In 2024 geht das Start-up davon aus, nochmals einen Wachstumsschub in vergleichbarer Größenordnung vermelden zu können.