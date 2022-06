Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Bei 25 Bildern pro Sekunde erwartet Sie in den folgenden drei Videos also jede Menge Information. Philip Bittermann, Chefredakteur von neue verpackung und Moderator des Packaging Summit fasst die großen Themen der Verpackungsbranche und die damit einhergehenden Fragestellungen in drei kurzen Videos zusammen.

Nach zwei Jahren Pandemie kommt der Packaging Summit in 2022 wieder auf die physische Bühne. Was treibt die Branche um?

Es war das Thema vor der Pandemie, während der Pandemie – und ist auch weiterhin das Thema, das die Verpackungsbranche am meisten bewegt: Nachhaltigkeit.

Eine Sache hat die Pandemie nicht ausgelöst, wohl aber beschleunigt: Die Verschiebung des Verkaufs vom physischen Point of Sale in den Online-Shop. Was heißt das für die Verpackung?

